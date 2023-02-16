Yandaş yazardan Arınç isyanı: Ne dediyse tersini yapmak lazım, seçimler ertelenmesin!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kaybına neden olan depremin ardından, seçimlerin ertelenmesine yönelik tartışmalar başladı.







AKP kurucusu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yaptığı açıklamada ülkenin seçim yapmak için uygun olmadığını ve Anayasa’nın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.





SABAH'IN BAŞYAZARI ARINÇ'I HEDEF ALDI, ERTELEMEYE KARŞI ÇIKTI

Muhalefetin tepkiyle karşıladığı açıklamanın ardından AKP cenahından, tartışmaları noktalayacak bir açıklama gelmedi.





Hükümete en yakın yayın organlarından Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, “Seçimler ertelenmesin” başlıklı bir yazı kaleme aldı.





Barlas, yazısında Bülent Arınç’ı da hedef alarak, “Son yıllarda AK Parti'nin ve Türkiye'nin iyiliği için tek bir söz söylemeyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'tan geçen gün sürpriz bir çıkış geldi” dedi. Barlas’a göre, Arınç ne dediyse tersi yapılmalı:





“Muhalefet bu sürpriz çıkışa şaşırmamış görünüyor. Bazı AK Partililer de Arınç'ı takdir etmiş. Ben tam tersini düşünüyorum. AK Partililer, Arınç'ın bu çağrısına çok temkinli yaklaşmalı. Eğer iktidarın lehine olacağını düşünseydi asla böyle bir çağrıda bulunmazdı. Arınç, ‘Ertelensin’ diyorsa tam tersinin yapılması en doğrusu olacaktır.”





“EĞER YSK AÇISINDAN BİR SORUN YOKSA SEÇİMLER BİR GÜN BİLE ERTELENMEMELİDİR”

Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:





“Gelelim seçim konusuna... Eğer Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sorun yoksa seçimler bir gün bile ertelenmemelidir. Türkiye 18 Haziran'da bu seçimleri yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında "Kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur" demişti. Aynı görüşteyim. Seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran'da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım. Üst üste seçimlerle kaybedeceğimiz enerjimizi Türkiye'yi ayağa kaldırmak için harcayalım.”





MUHALEFETE ZAMAN KAZANDIRIR

“Seçimlerin ertelenmesi Türkiye'ye zaman ve enerji kaybettirmekten başka bir işe yaramaz” diyen Mehmet Barlas, yazısını şöyle sürdürdü:





“AK Parti'nin de bunu isteyeceğini zannetmiyorum. Peki ertelenme kimin işine yarar? Tartışmasız 6'lı Masa'nın işine yarar. Bildiğiniz gibi muhalefet 12 kez bir araya gelmiş ve cumhurbaşkanı adayı konusunda bir mutabakat sağlayamamıştı. Dahası, aday meselesi tam bir kördüğüm haline gelmiş, "çoklu aday" formülleri masaya yatırılmıştı. İşte böyle bir ortamda seçimlerin ertelenmesi söylentileri 6'lı Masa'ya can suyu olur.





Masanın egosu tavan yapmış ayakları bu vesileyle biraz zaman kazanır. "İstemem ama yan cebime koy" şeklinde açıklamalar yapan muhalefet liderlerinin ertelemeye dünden razı olduğunu düşünüyorum. Zaten Meral Akşener, depremin ilk günlerinde gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada seçimlerin 14 Mayıs'a yetişmeyeceğini açıklamıştı. ‘6'lı Masa aday bulamadı’ diye seçimin ertelenmesini doğru bulmuyorum.”