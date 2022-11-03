Samanyolu Haber /Gündem / Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu /03 Kasım 2022 14:23

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Futbol sahalarında ender görülen bir pozisyon sonrası olan gol görenleri hayrete düşürdü.

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Futbol sahalarında atılan ilginç gollere bir yenisi daha eklendi.

Almanya amatör ligindeki bir maçta öyle bir pozisyon yaşandı ki görenler hayrete düştü.

Defans oyuncusu topu uzaklaştırmak için orta sahaya doğru vurdu.

O sırada rakip futbolcu datopu havaya dikerek kale doğru şut çekti.

Top havalanıp auta doğru çıkınca genç futbolcu arkasını dönerek görev bölgesine ilerledi.

Tam bu sırada havada yön değiştiren top birden rakip kaleye girerek ağlarla buluştu.

O an herkes şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırıken golu atan oyuncunun takım arkadaşları birden sevinmeye başladı.

Rakip oyuncularsa büyü üzüntü yaşadı.

Video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Kullanıcılar video için "Bilmeden ılın golünü attı" yorumunda bulundu.
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Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

Yanlışlıkla attığı gol yılın golü oldu

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