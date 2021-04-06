"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Bizim TV Youtube kanalından Lale Özan Arslan'a konuşan Erdoğdu, "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz” dedi.







Bu sözlerin yayınlanmasının ardından Twitter'da AKP yandaşları Erdoğdu'ya yönelik tehdit ve hakaret mesajları paylaştı, mesajın darbe iması içerdiğini öne sürdü.