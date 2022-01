'Yargının hali harap, İrfan Fidan bu işin neresinde?'

İRFAN FİDAN TEPKİSİ





SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI









“DEVLET ADINA İŞLENEN SUÇLARA YENİSİNİ İŞLEYEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞ OLDU”





HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP’ye yönelik kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu esas hakkındaki mütalaayı değerlendirdi.Tiryaki, mütalaa için “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, uzun uzun tekrar, PKK’yı, kongrelerini, konferanslarını anlatmış. Bu mütalaayı okuyan bir kişi, bu kapatma davası HDP hakkında değil de sanki PKK hakkında açılmış bir kapatma davası sanacaktır” dedi.Tiryaki, yargı içerisindeki Pelikancı isimlere yakın İstanbul Grubu'nun başındaki isimlerden biri olarak bilinen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan bu dosyalarda yargıç olarak görev yapamayacağını düşündüklerini söyledi.Tiryaki, "Siyasi yasak istenen en az 47 kişiyle ilgili soruşturmaların altında savcı veya başsavcı olarak imzası var, İrfan Fidan’ın. Bir kişi hakkında soruşturma başlatacak, iddialarda bulunacak; daha sonra Anayasa Mahkemesi olacak diyecek ki siyasi yasak kararı verilsin" dedi.ANKA Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin'e konuşan Tiryaki, şunları söyledi:“Biz Anayasa Mahkemesi’ne şöyle bir başvuruda bulunduk: ‘Siz siyasi yasak istenen 451 kişiden savunma istediniz. Neden o savunmaların beklemeden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na bizim ön savunmamızı tebliğ ediyorsunuz?’ Oysa Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın o bireysel savunmaları da incelemesi, varsa onlara ilişkin de diyeceklerini esas hakkındaki mütalaasına eklemesi, bu biçimde sunması gerekirdi.Çünkü, siyasi yasak istenen kişiler arasında geçirdiği soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilenler var, beraat edenler, aldığı cezalar üst mahkemeler tarafından bozulanlar var. Tamamen isim benzerliği ile karıştırılanlar var. Bunların her birisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın görmesi ve mütalaasının en azından kişilere ilişkin değiştirmesi beklenirdi.Esas hakkındaki mütalaasını bize göndermeden önce bu konuda da bir karar almış Anayasa Mahkemesi. ‘O savunmaları biz her zaman inceleyebiliriz, her zaman gönderebiliriz’ gibi. Bunun bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz.”Bizim bir talebimiz daha vardı. Bu taleplerden bir tanesi, İrfan Fidan’ın bu dosyalarda yargıç olarak görev yapamayacağını düşünüyorduk. Gerekçemiz de İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi’ne seçilme süreci değildi. ‘İrfan Fidan’ın kapatma davasında görev yapamaz’ dememizin nedeni şuydu: Siyasi yasak istenen en az 47 kişiyle ilgili soruşturmaların altında savcı veya başsavcı olarak imzası var, İrfan Fidan’ın. Bir kişi hakkında soruşturma başlatacak, iddialarda bulunacak; daha sonra Anayasa Mahkemesi olacak diyecek ki siyasi yasak kararı verilsin. Bir kişinin bir dosyada hem savcı hem hâkim olarak görev yapması… Hakim tarafsızlığı ilkesine, ihsas-ı rey ilkesine aykırı olacağından, İrfan Fidan görev yapmamalı dedik.Anayasa Mahkemesi bu talebimizi de reddetmiş. Gerekçesi şu: Bu siyasi yasak istenen kişiler, bu davada taraflar değiller, bu davada sadece HDP’dir. Onlar hakkında siyasi yasak istenmesi, İrfan Fidan’ın görev yapmasına engel bir durum değildir, demiş.”"HDP HAKKINDA DEĞİL DE SANKİ PKK HAKKINDA AÇILMIŞ BİR DAVA"Tiryaki, mütalaanın iddianamenin tekrarı niteliğinde olduğunu söyledi. Tiryaki, “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, uzun uzun tekrar, PKK’yı anlatmış, kongrelerini anlatmış, konferanslarını anlatmış. Bu mütalaayı okuyan bir kişi, bu kapatma davası HDP hakkında değil de sanki PKK hakkında açılmış bir kapatma davası sanacaktır” dedi.Tiryaki, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu kimlik bilgilerine kadar, pek çok eksiklik içeriyor demiştik. Görecekler, isimleri bile karıştırmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Zayıf bir iddianame, zayıf bir mütalaa derken; gerçekten öylesine söylemiyorum.”Kapatma davası ile ilgili sürecin, “Hızlandırılmış gibi gözüktüğünü söyleyen Tiryaki, şöyle konuştu:“Hem Semra Güzel hakkında büyük bir algı operasyonu yaratmak, dokunulmazlığın kaldırılması için fezlekelerin öne alınması, Karma Komisyonun toplanması, Hazırlık Komisyonu’nun oluşturulması ve yargılamasının önünün açılması… Mütalaanın aynı anda sunulması gibi gelişmelerin bir arada olması da bizim açımızdan düşündürücü. Süreç hızlandırılmış gibi gözüküyor.”Tiryaki, HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için toplanan TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyon toplantısı ile ilgili olarak da şunları söyledi:“Bu soruşturma dosyasının bir örneği, Anayasa Komisyonu’na gönderiliyor. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri bu dosyaları inceleme hakkına sahipler. Sadece inceleme hakkına sahipler. Fakat dosyanın gizliliğine gölge düşürecek bir tavır içinde olamazlar. Fotokopi alamazlar, örnek alamazlar, fotoğraf çekemezler. Ali Özkaya’nın üye olarak bu dosyaları incelediği ve fotoğraf çektiği, gizlilik ilkesini ihlal ettiği anlaşılıyor. Bu yüzden arkadaşlarımız Karma Komisyon toplantısında, Ali Özkaya’nın katılacağı bir toplantıda karar verilmesinin adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını söyledi.Bu sadece Ali Özkaya ile ilgili değil aslında. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin bütün milletvekilleri Semra Güzel yargılanmış, cezalandırılmış gibi hedef gösterdiler, hakaretler ettiler…Bir de diyorlar ki ‘Lekelenmeme hakkı ve gizlilik kuralına riayet etmek için komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin de katılmayacağı bir toplantı yapalım.’ Yazılı ve görsel basın Karma Komisyon toplantısına katılmasın, Adalet Komisyonu ve Anayasa Komisyonu üyesi olmayan milletvekilleri de dışarı çıksın. Neden? Semra Güzel’in lekelenmeme hakkı zedelenmesin, soruşturmanın gizliliği ilkesi lekelenmesin. 10 günü aşkın bir süredir, gecesiyle gündüzüyle basında çarşaf çarşaf resimlerini yayınlayanlar, sosyal medya hesaplarından her gün Semra Güzel’in resimlerini yayınlayarak hedef gösterenler; adeta toplumla, herkes ile alay edercesine Karma Komisyon’da bunu söyleyebiliyorlar. Bu söylemlerin hiçbirisinin gerçekle alakası yok. Hırsızın, hırsızlığını inkar etmesinden başka bir şey değil.”AKP’li Özkaya’nın komisyon toplantısında, “Ben vatan ve millet için suç işlerim” sözlerinin aktarıldığının anımsatılması üzerine de Tiryaki, şunları söyledi:“Bir milletvekilinin bunu söylemesi korkunç bir söz. Bu ülkede devleti kutsallaştırıp, vatandaşı değersizleştiren bir anlayışın yansıması. Biz biliyoruz ki bu tarihsel süreç içinde devleti kutsallaştırdığını söyleyenlerin hepsi sadece suç işlemenin örtüsü olarak bunu yaptılar. Ali Özkaya bu cümleyi sarf ederek geçmişte devlet adına işlenen suçlara bir yenisini kendisinin de işleyebileceğini söylemiş oldu.”