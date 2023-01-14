Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay’dan yeni Bylock kararı: Eksik araştırma nedeniyle karar oybirliği ile bozuldu /14 Ocak 2023 01:30

Yargıtay’dan yeni Bylock kararı: Eksik araştırma nedeniyle karar oybirliği ile bozuldu

Yargıtay Bylock’tan verilen mahkumiyet kararı ile ilgili emsal bir karara imza attı.

SHABER3.COM

Yargıtay 3. Dairesi, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan bir kişinin temyiz davasını neticelendirdi. İlk derece yargılama sırasında  Dosyaya konulan Bylock tespit tutanaklarının yargılanan kişiye ait olup olmadığının belli olmadığı ifade edilen kararda, sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının tam olarak belli olmadığı belirtildi . Bylock ile yazıştığı iddia edilenlen  kişilerin ifadelerine de başvurulmadan eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu vurgulandı.
Eksik araştırma ve inceleme yapılmasının bozmayı gerektirdiği ifade edilen kararda, sanık müdafiinin temyiz itirazlarının bu itibarla yerinde görüldüğü belirtilerek hükümlerin oybirliği ile bozulmasına karar verdi. Hukuka aykırı Bylock verileriyle ilgili bu karardaki hususlara dayanarak bir çok kişinin davası için emsal oluşturacak 

Yargıtay’ın gecikmiş kararına hukukçular tepki gösterdi. Hukukçu-Akademisyen Gökhan Güneş, Yargıtay’ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından  “Aşağıdaki kararı binlerce kişi için de neden vermediniz ve hayatlarını kararttınız? Bozma gerekçenizde belirttiğiniz hususları araştıran kaç mahkeme vardı ki, verdikleri hukuksuz kararları gözünüzü kırpmadan onadınız?' mesajını paylaştı 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıtay’dan yeni Bylock kararı: Eksik araştırma... Sonraki Haber >>

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Cemre Birand'dan canlı yayında Yusuf Kerim, tutuklu hasta ve bebek isyanı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Savcıdan Barış Atay’a skandal saldırı itirafı

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

'Rüya içerikli umut mesajları' paylaştılar diye 120 polis ağır silahlarla öğrenci evlerini bastı

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Eski Ülkücü Başkan, Bahçeli'yi bombaladı: Eğer ölürsem yayınlanacak

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Yusuf'a annesi geri verilsin!

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Tuna Vakfı yardım elini bu sefer Ukrayna halkına uzattı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Brezilya'da Bolsonaro taraftarları Kongre'yi bastı

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş

Çamlıca Camii’nin otoparkı Stokçuların mekanı olmuş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:11:02