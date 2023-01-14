Yargıtay’dan yeni Bylock kararı: Eksik araştırma nedeniyle karar oybirliği ile bozuldu

Yargıtay 3. Dairesi, Bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan bir kişinin temyiz davasını neticelendirdi. İlk derece yargılama sırasında Dosyaya konulan Bylock tespit tutanaklarının yargılanan kişiye ait olup olmadığının belli olmadığı ifade edilen kararda, sanığın Bylock kullanıcısı olup olmadığının tam olarak belli olmadığı belirtildi . Bylock ile yazıştığı iddia edilenlen kişilerin ifadelerine de başvurulmadan eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu vurgulandı.



Eksik araştırma ve inceleme yapılmasının bozmayı gerektirdiği ifade edilen kararda, sanık müdafiinin temyiz itirazlarının bu itibarla yerinde görüldüğü belirtilerek hükümlerin oybirliği ile bozulmasına karar verdi. Hukuka aykırı Bylock verileriyle ilgili bu karardaki hususlara dayanarak bir çok kişinin davası için emsal oluşturacak





Yargıtay’ın gecikmiş kararına hukukçular tepki gösterdi. Hukukçu-Akademisyen Gökhan Güneş, Yargıtay’ı da etiketleyerek sosyal medya hesabından “Aşağıdaki kararı binlerce kişi için de neden vermediniz ve hayatlarını kararttınız? Bozma gerekçenizde belirttiğiniz hususları araştıran kaç mahkeme vardı ki, verdikleri hukuksuz kararları gözünüzü kırpmadan onadınız?' mesajını paylaştı