Yargıtay'dan binlerce ‘beraat’ın önünü açacak karar!

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin 9 Temmuz 2019 tarihli kararına göre, ‘örgüte sadece sempati duymak, amaçlarını benimsemek, yayınlarını okumak ya da örgüt liderine saygı duymak’ örgüt üyeliği suçu için yeterli değil.





Bu suçun oluşması için ‘örgütün darbe yapmak olan nihai amacını kişinin bildiğinin somut delillerle ispatlanması’ gerekiyor… Ayrıca ‘terör örgütü üyeliği’ suçunun oluşması için kişinin söz konusu örgüte, ‘suç işlemek kasdıyla’ girmesi şart.





"ACELE İLE VERİLMİŞ YANLIŞ KARARLAR"





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi söz konusu kararıyla bugüne kadar alınan on binlerce mahkumiyet kararının aslında acele ile verilmiş yanlış kararlar olduğunu ikrar ediyor.





Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi’nin sözde ‘f.... ’ yargılamalarıyla ilgili çok önemli bir karara imza attığı ortaya çıktı.





Kararı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç hâkimlerden Kemal Karanfil, sosyal medya hesabından paylaştı.





9 Temmuz 2019 tarihli kararda, ‘örgüte sadece sempati duymanın, amaçlarını benimsemenin, yayınlarını okumak ya da örgüt liderine saygı duymanın’ örgüt üyeliği suçu için yeterli olmadığı açık ve net bir şekilde belirtiliyor.







