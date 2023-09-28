Yargıtay kararı sonrasında tahliye edildi, Mücella Yapıcı’dan ilk açıklama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18’er yıl hapis cezalarını onadı.



MÜCELLA YAPICI TAHLİYE EDİLDİ



Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen 18’er yıl hapis cezaları ise bozuldu.



“HİÇBİRİMİZİN SUÇU YOKTU”



Kararın ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Mücella Yapıcı tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Yapıcı, “Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl adalet hala anlamış değilim. Ben burada canlarımı bırakıp çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu adaletsizliği hak etmiyor bu ülke” dedi.



