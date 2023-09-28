Fenerbahçe Kadıköy’de 4 attı liderliği aldı! Müthiş seri devam ediyor…

Bu sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 13. maçı da kaybetmeyen sarı lacivertliler müthiş bir seri yakaladı.





Sebastian Szymanski’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Rams Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Alexander Djiku, ceza alanı sağ çaprazından top yer inmeden harika bir şut çıkardı ve uzak köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.





10. dakikada Leo Duarte’nin kendi kalesine attığı golle Ülker Stadı’nda fark 2’ye çıktı. İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ortasında Dusan Tadic, arka direkte topu altıpas içine indirdi. O bölümde Leo Duarte, Edin Dzeko’dan önce uzaklaştırmak istedi ancak top kendi ağlarına gitti.





İlk 20 dakikada 3 gol birden bulan Fenerbahçe maçı erken bitirdi.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe Kadıköy’de ağırladığı RAMS Başakşehir’i 4-0 mağlup etti.Müthiş bir seyirci desteği ile RAMS Başakşehir karşısında adeta fırtına gibi esen Fenerbahçe ligde 6’da 6 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.Başakşehir’e karşı maçın hemen başında 5. dakikada Alexander Djiku’nun nefis golüyle perdeyi açan Kanarya maça çok hızlı başladı.Kadıköy’de dakikalar 20’yi gösterirken sahneye çıkan Sebastian Szymanski Başakşehir kalesine adeta bir füze gönderdi ve skoru 3-0’a getirdi.Rams Başakşehir savunmasında Cemali Sertel’in pas hatasıyla topla buluşan Sebastian Szymanski, ceza yayının hemen gerisinden sol ayağının içiyle etkili şut çıkararak topu kaleci Volkan Babacan’ın sağından ağlara yolladı.80. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Sebastian Szymanski’nin golüyle skor 4-0’a geldi. Dusan Tadic’in sağ çaprazdan ortasında Michy Batshuayi, altıpasın solundan kafayla topu arka direğe indirdi. Sebastian Szymanski, uygun durumda topu filelerek göndererek bu maçtaki ikinci golünü kaydetti.Bu sonuçla puanını 18’e çıkaran sarı lacivertliler liderliği Galatasaray’dan alarak tekrar zirve koltuğuna oturdu. Kötü gidişatı süren Başakşehir ise 3 puanda kaldı. Ligde pazar günü Fenerbahçe evinde Rizespor’u ağırlayacak, Başakşehir ise Kayserispor deplasmanına gidecek.