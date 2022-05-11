Yargıtay kulislerinden sızdı! İktidarın yargılanma korkusu

Gazeteci Barış Pehlivan, Yargıtay içinde “Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” şeklinde bir görüş olduğunu söyledi.





"YARIN SANIK SANDALYESİNE OTURTULACAK ÇOK KİŞİ OLUR"

Pehlivan, bugünkü köşesinde bir süre önce kaleme aldığı yazısını hatırlattı:





"Eğer bugün buradan hapis kararı çıkarsa, yarın sanık sandalyesine oturtulacak çok kişi olur.” Dedim ki, Canan Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını isteyen dosya bir yıldan fazladır Yargıtay’ın masasında. Dedim ki, eğer Yargıtay Başsavcılığı’nın istediği olursa CHP İstanbul İl Başkanı 13 aydan fazla cezaevinde kalabilir. Dedim ki, seçime giden Türkiye’de kimse “Kaftancıoğlu kesinlikle tutuklanmaz” diyemiyor.





"BİR SENARYO DA DİLLENDİRİLİYORMUŞ"

Bu yazısının ardından çeşitli tepki ve duyumlar aldığını dile getiren Pehlivan, şunları yazdı:





İşte bu yazımdan sonra çeşitli tepkiler ve duyumlar aldım. En kritik görüş de Yargıtay kulislerinden geldi. İlk cümlemde özetledim, şimdi açayım...





Dava dosyasına baktığınızda, Kaftancıoğlu’nun cezaevine atılmak istenmesinde “delil” ne? 2012-2017 yılları arasında Twitter’da attığı mesajlar. İşte “suç” 10 yıl önceki sosyal medya mesajlarında bulununca, Yargıtay’da farklı görüşler çarpışıyormuş.





Dosyanın cezayla sonuçlandırılmasını arzulayanlar olduğu kadar, uyutulmasını ve hatta bozulmasını savunanlar da varmış. Çünkü, eğer 10 yıl önceki mesajlardan hapis kararı verilirse, bunun olası sonuçlarından endişe ediliyormuş.





Hayır, sadece “Kaftancıoğlu’nun mağdur edilmesi CHP’ye yarar” görüşünden bahsetmiyorum. Daha geleceğe bakan bir senaryo da dillendiriliyormuş.





Yargıtay içinde “Bir siyasetçi olan Kaftancıoğlu’na ceza verirsek emsal karar olur. Bu da yarın iktidar temsilcilerinin de eski sosyal medya paylaşımlarından dolayı yargılanabilmesinin yolunu açar” diye düşünenler varmış. Bakalım, yüksek mahkemede hangi görüş ağırlığını koyacak...