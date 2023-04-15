Yargıtay'dan, Koza İpek Holding davasında skandal karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de yargılanan isimler arasında bulunduğu davada, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve 5 kişiye Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında verilen cezaları onadı. Holding bünyesinde yargılanan isimlere ait olan hisselere ilişkin müsadere kararlarının da onanması kararlaştırıldı.







Daire, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Ocak 2020'de karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.





Buna göre, Cafer Tekin İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasının onanması kararlaştırıldı.





Melek İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onayan Daire, sanıklar Ebru Şedele (İpek), Mahir Şermet, İsmet Sivrioğlu, Selim Elmasoğlu ve Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan verilen 1 yıl 13'er ay hapis cezalarını da onadı.





Daire, yerel mahkemece örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapse çarptırılan sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Hasan Burak Sertcan hakkındaki hükümlerin ise bozulmasına hükmetti.





"Bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verilen sanıklar Fikret Şayan ve Hüseyin Erdem hakkındaki hükümler de bozuldu.





MÜSADERE KARARLARINA ONAMA

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Koza İpek Holding bünyesinde sanıklara ait şirket hisselerinin "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla" müsaderesi yönündeki yerel mahkeme kararlarını onadı.





Kararda, müsadere kararına ilişkin şirketler Koza İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi ile İK Akademi Anonim Şirketi olarak sıralandı.









