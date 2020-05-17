Samanyolu Haber /Ekonomi / Yasak iptal getirdi: İki büyük takas kurumu Türk Lirası işlemlerini askıya aldı /17 Mayıs 2020 11:55

Yasak iptal getirdi: İki büyük takas kurumu Türk Lirası işlemlerini askıya aldı

Avrupa'nın uluslararası takas kuruluşu (aracı kurum) Euroclear Bank ve Clearstream Banking ortak iletişim platformları Bridge üzerinden Türk Lirası işlemlerini yarından itibaren askıya alıyor.

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Avrupa'nın önde gelen uluslararası takas kuruluşu Euroclear Bank ve Clearstream Banking ortak bir karar alarak paylaştıkları Bridge isimli elektronik haberleşme platformlarından Türk Lirası işlemlerini 18 Mayıs'tan itibaren geçici olarak durdurma kararı aldı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Clearstream tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs etkisiyle likidite üzerindeki sınırlamalardan dolayı TL işlemlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 

Köprü olarak bilinen platformda lira işlemlerini geçici olarak askıya alma kararının lira üzerindeki likidite kısıtlamaları uygulamaları nedeniyle verildiğini belirten Clearstream, müşterilerine yeni taleplerin işleme konulmayacağını duyurdu.

Bannockburn Global Forex genel müdürü Marc Chandler'se, “Belki de kasıtsız olarak Türk yetkililerin aldıkları kararlar yabancıların lirayla işlem yapmasını zorlaştırıyor” dedi.

Ekonomi yönetimi geçtiğimiz haftalarda TL üzerinde manipülatif işlem yaptıkları gerekçesiyle üç büyük bankaya işlem yasağı getirmiş, ardından bu yasağı kaldırmışlardı. 
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