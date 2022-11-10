Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş net cevap verdi: Akşener adaylık için kendisine yol mu gösterdi? /10 Kasım 2022 16:00

Yavaş net cevap verdi: Akşener adaylık için kendisine yol mu gösterdi?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Kendi başıma çıkıp aday olmam. Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6'lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım" dediğini aktardı.

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Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Adaylık düşünüyorsanız çıkın, biz de sizi destekleyelim" dediği iddiasını köşesine taşıdı. 

"Uzun süredir unutulmuş; aynı cümleler sürekli ezilmekten kurtulmuştu. Yeniden devreye sokulmasından olsa gerek, sürece bizzat tanıklık eden İYİ Parti’nin etkin ve yetkin isimlerinden biri dün arayıp yaşananları anlattı. Bazı isimleri de tanık olarak gösterdi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Onlarla da konuştum… Sonuçta Akşener’in önceki akşam da kesin bir dille yalanladığı gibi, Yavaş’a 'Sen aday olarak çık biz destekleriz' yönünde bir söz söylememiş…

İleri sürülen ve yeniden dolaşıma sokulan görüşme ise aylar öncesinde Yavaş’ın İYİ Parti’de Akşener ile görüşmesine dayanıyor. Bu görüşmede Akşener, Yavaş’a adaylık konusunda ileri sürüldüğü gibi bir cümle söylemiyor.

Çünkü yanlarında İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergün de var… Hiçbir şekilde konu açılmadığı gibi, başka konular üzerinde ağırlıkla duruluyor. Sonrasında Akşener adına Yavaş'ın yanına bazı aracılar gidip gelmiyor değil... Onlara da hemen herkese söylediği cümleyi tekrar ediyor; ne bir fazla, ne bir eksik…

Dün bir kez daha sordum, aynı yanıtı aldım. Yavaş’ın hemen her gelene söylediği, defalarca da bıkmadan tekrar ettiği cümleyi yinelediler:

'Ben kendi başıma çıkıp aday olmam… Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6’lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım…'

Bu kadar net ve kesin."
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