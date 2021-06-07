Yavaş, World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı finalisti oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde gerçekleştirdiği projeler sebebiyle nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü finalistleri arasında gösterildi.







Yapılan oylamada Yavaş’ın finale kaldığını açıklayan ve oy verenlere duyuru yapan World Mayor ekibi, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş binlerce hemşehrisinin yanı sıra Türkiye’nin hatta Avrupa’nın her yerinden, her yaştan insan tarafından tutkuyla desteklenmiştir” sözlerine yer verildi.





Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından da daha önce şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği ‘World Mayor’ aday listesinde bulunan Türkiye’de tek, Asya’da ise dört belediye başkanından biri oldu.





“World Mayor” ekibi, Yavaş’ın finale kaldığını oy verenlerine gönderdiği bir e-posta ile şu ifadeleri kullanarak duyurdu:







“Çoğu belediye başkanı, vatandaşların maruz kaldığı kısıtlamaları hafifletmek ve en önemlisi yaşlıları ve diğer savunmasız insanları zarar görmekten korumak için elinden geleni yaptı. Belediye Başkanı Yavaş’ın COVID-19’un etkilerine karşı koyma girişimlerinin çoğu diğer belediyeler tarafından beğenildi ve kopyalandı. Ankara’da her kesimden insana başkentin refahına katkıda bulunma fırsatı verilmesini sağladı.”





YAVAŞ, SORULARI YANITLAYACAK





World Mayor’un şimdiki turunda ise finale kalan adayların, kendileri için oy kullananlardan gelen soruları cevaplayacağı bildirilirken, World Mayor ekibi oy kullananlara attığı bir mail ile destek verdikleri belediye başkanlarına, ‘COVID-19, çevre, dürüstlük ve şeffaflık, sosyal eşitlik, ulaşım, uluslararası iş birliği ve şehri ile ilgili planları’ konularında soru sorabileceklerini iletti.



