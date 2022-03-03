Yavuz'dan 'AKP'nin adayı' açıklaması

'SEÇİM KANUNU HAZIR'





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi, bu dönem. Daha önceki dönem, parlamenter sistem döneminde başka bir sistemde seçilmişti. O yüzden sil baştan başladı. İkinci dönemi 2023 olacak. Seçim 2023'ün Haziranı'nın 18'inde yapılacak. Seçimde Cumhurbaşkanımız, 'Cumhur İttifakı'nın adayıdır ve önünde de hiçbir engel yok" dedi.AKP Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile Genel Merkez SKM Başkanı Harun Tüfekçi'nin katılımıyla Afyonkarahisar'da otelde yapıldı.Toplantıda konuşan Yavuz, 2023 seçimleri için yapılacak çalışmalara odaklanmaları gerektiğini söyledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili hiçbir engel olmadığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili CHP zihniyeti ve o zihniyetin peşine takılanların tüm söylemlerini çöpe atın. Ne söylüyorlarsa kargaşa çıkarmak, kafaları karıştırmak ve ortalığı bulandırmak adına yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi, bu dönem. Daha önceki dönem, parlamenter sistem döneminde başka bir sistemde seçilmişti. O yüzden sil baştan başladı. İkinci dönemi 2023 olacak. Seçim 2023'ün Haziranı'nın 18'inde yapılacak. Seçimde Cumhurbaşkanımız, 'Cumhur İttifakı'nın adayıdır ve önünde de hiçbir engel yok. Meclis 2012 yılında bir kanun çıkardı. Bundan önceki cumhurbaşkanları 7 yıllığına seçilmişti dolayısıyla ondan ibarettir süreleri. Bu hükmü oy birliği ile Anayasa iptal etti. Siz eğer cumhurbaşkanı Anayasa değişikliğinden sonra aday olamaz diye düşünüyorsanız, 'Olamaz' diye madde koymanız lazımdı. Koymadıysanız seçilmesi için hiçbir engel yok. Cumhurbaşkanımızın önünde aday olmasına ilişkin hiçbir engel yok."Seçim Kanunu'na ilişkin tüm hazırlıkları yaparak Meclis'e gelmesini beklediklerini dile getiren Yavuz, "Erken seçim söylentileri olmasın diye seçim kanunu paketini Meclis'e getirmiyoruz. Sandığa güvenemeyenler eski parlamenter sistemi özlüyorlar ya 'Ne yaparım ben' diye kafa karıştırıyorlar. 5 tane seçim kanunumuz var. 'Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak kanunları bir pakete dönüştürdük. Bu çalışmayı yaptık ve bitirdik, çalışma hazır. Sadece Meclis'e geleceği günü bekliyoruz. O çalışmayı yaparken AK Parti ile MHP'nin arasında zerrenin zerresinin zerresi kadar bile itilaf olmadı, ittifak olarak bir karar alındı. Şimdi zamanını bekletiyoruz. Şimdi gelseydi, 'Erken seçime gidecekler' diyeceklerdi. Onun için zaman biraz daha daralsın, birileri de erken seçim var mı, yok mu; diye dedikodu yapmasın, dedik" ifadelerini kullandı.Seçim Kanunu'nda maddelerdeki değişimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden örnekle anlatan Yavuz, "Kemal Kılıçdaroğlu bir ara seçmen değildi. Bir kişi bir kez seçmen olduysa hep seçmen olsun düşündük. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da düşündük. Az ama öz değişiklikler yapalım istedik. 2023 seçimleri daha demokratik ortamda gerçekleşsin istiyoruz. Bir tane bile oyumuz gitmesin istiyoruz. O yüzden çok çalışacağız, o yüzden hummalı bir çalışmanın içindeyiz" diye konuştu.