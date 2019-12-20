Yeni Ailem Dergisi’nin Aralık sayısında neler var?

Yeni Ailem Dergisi, Aralık sayısında da kapak konusu olarak yine çok önemli bir konuyu işliyor: Evliliklerde kültür farklılığı.







Yapılan araştırmalar, evlilikte mutluluğa mani olan engellerden birisinin de eşler arasında kültür farklılığının olduğunu gösteriyor.





Birbirine duygusal olarak bağlı olan eşler, yaşama şekilleri farklı olduğunda, tatilde nereye gidilecek, hangi aileyle görüşülecek, çocuk hangi okula gidecek, milli ve dini bayramlar nasıl kutlanacak, ne şekilde giyinilecek, ne yenilip ne içilecek vb. konularda sürekli tartışır hale gelebiliyorlar.





Dergi, yeni sayısında bu önemli problemin çözümü adına önerilerde bulunuyor.





Doktor anne, köşesinde “Anne-baba çocuğuna konuşmayı nasıl öğretebilir?” sorusunu cevaplandırıyor.





Geçtiğimiz ay derginin yazar kadrosuna katılan, Abdullah Aymaz Hoca, “Problemleri beraber çözebiliriz” yazısıyla hangi din veya düşünceye sahip olunursa olunsun insanlığın ortak problemlerini beraber çözebileceği üzerinde duruyor.





Dr. Esin Cebeci, pek çok insanın muzdarip olduğu menisküs rahatsızlığını ve tedavi yöntemlerini kaleme alıyor.





Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay dinin emirlerinin çocuklara erken yaşlarda anlatılması gerektiği üzerinde duruluyor.





Her ay yaptığı haberlerle Yeni Ailem okuruna farklı okuma lezzetleri sunan Ebru Nida Bilici, bu ayki yazısında bizi çocukluğumuza götürüyor ve okurlarına şu soruyu soruyor: “Mutlu günler bir masal mıydı?”





Emine Eroğlu, “Cennete yükselen merdivenin basamakları” başlıklı yazısında hayatın her karesini tefekkür atkılarıyla örgüleme adına önemli mesajlar veriyor.





Enes Kanter, “Benim ümidimsin” başlıklı yazısında Türkiye’deki mazlum ve mağdur insanların sıkıntılarını tüm dünyaya duyurma adına başlatılan bir projeden bahsediyor.





Kapak konusu yazısını Neda Özgür üstlenmiş. Özgür, evliliklerde kültür farklılığının getirdiği problemler ve bunların çözüm yolları üzerinde duruyor.





“Önce söz vardı” diyen Harun Tokak Hoca, ilk insan Hz. Adem’in ibret dolu hayatından kesitler sunuyor, aynı zamanda hepimize ders mahiyetinde Hz. Adem’in son sözlerini kaleme alıyor.





Süleyman Sargın, “Buğday mı, himmet mi?” başlıklı yazısında makamlar, mevkiler, statüler ve imkânların vesilelikten çıkıp gaye haline gelmesi tehlikesi üzerinde duruyor.





İsmet Macit, Efendimiz’in (s.a.s.) Mısırlı hanımı Hz. Mâriye annemizi anlatıyor.





Derginin yazı kadrosuna geçen ay katılan M. Ali Şengül Hocamız, bu ayki yazısında “Rabbinin adıyla oku ayeti bize hangi mesajları veriyor” sorusunun cevabını yazıyor.





Cemil Tokpınar, yazısında derginin kapak konusuna destek veriyor ve evlilikte kültür çatışmaları ve çözüm yollarını kendi üslubuyla kaleme alıyor.





Dr. Musa Gençoğlu, yazısında günümüzde pek çok anne ve babanın ortak derdi olan çocukların internetin zararlarından nasıl korunması gerektiği üzerinde duruyor.





Dert Babası, bir okurundan gelen “Çocuğum küfrediyor, ne yapmalıyım?” sorusunu cevaplandırıyor.





Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.





Evet bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.





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