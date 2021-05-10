Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu ortaya çıkaran gazeteciye soruşturma

Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da ölü bulunmuştu. Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.







Cumhuriyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde bir video yayımlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de bu iddiayı yeniden gündeme getirmişti. Bunun üzerine Tolga Ağar bir açıklama yapmış ve hukuki sürecin tamamlandığını söylemişti. Olaya yayın yasağı geldiğinden, Yeldana Kaharman soruşturmasının akıbeti bilinmiyordu.





OTOPSİ RAPORLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI





Kaharman'a ait otopsi raporları, geçtiğimiz gün gazeteci Baransel Ağca tarafından Twitter'da yayımlanmıştı. Ağca'nın paylaşımlarının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ağca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.





"Savcılık yine hakkımda soruşturma açmış. İl dışında olduğum için bayram sonu ifadeye gideceğim" diyen Ağca, "Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturma. Siz siz olun savcılarımızı göreve çağırmayın" ifadelerini kullandı.







