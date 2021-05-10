Samanyolu Haber /Gündem / Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu ortaya çıkaran gazeteciye soruşturma /10 Mayıs 2021 22:29

Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu ortaya çıkaran gazeteciye soruşturma

Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Yeldana Kaharman'ın otopsi raporlarını ortaya çıkaran gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma hakkında konuşan gazeteci Baransel Ağca, "Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturma" dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da ölü bulunmuştu. Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.

Cumhuriyet'in haberine göre geçtiğimiz günlerde bir video yayımlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de bu iddiayı yeniden gündeme getirmişti. Bunun üzerine Tolga Ağar bir açıklama yapmış ve hukuki sürecin tamamlandığını söylemişti. Olaya yayın yasağı geldiğinden, Yeldana Kaharman soruşturmasının akıbeti bilinmiyordu.

OTOPSİ RAPORLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kaharman'a ait otopsi raporları, geçtiğimiz gün gazeteci Baransel Ağca tarafından Twitter'da yayımlanmıştı. Ağca'nın paylaşımlarının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ağca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"Savcılık yine hakkımda soruşturma açmış. İl dışında olduğum için bayram sonu ifadeye gideceğim" diyen Ağca, "Muhtemelen yine eski bir tweeti suç unsuru yaptıkları fakat aslında gazetecilik faaliyetini cezalandırdıkları bir soruşturma. Siz siz olun savcılarımızı göreve çağırmayın" ifadelerini kullandı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeldana Kaharman’ın otopsi raporunu ortaya çıkaran... Sonraki Haber >>

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Mahkumların aileleri endişeli

Mahkumların aileleri endişeli

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:47:31