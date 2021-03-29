Samanyolu Haber /Teknoloji / Yemek Sepeti’ne ‘veri ihlali’ incelemesi /29 Mart 2021 21:18

Yemek Sepeti’ne ‘veri ihlali’ incelemesi

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemek Sepeti’ne yönelik gerçekleşen siber saldırının ardından şirkete yönelik “veri ihlali” incelemesi geldi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (KVKK), veri ihlali nedeniyle Yemeksepeti'ne inceleme başlattı.Kişisel Verileri Koruma Kurulu konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Yemek Sepeti hakkında veri ihlali nedeniyle inceleme başlattı.

Siber saldırıdan 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtiliyordu.Veri ihlal bildiriminde, ilgili kişilerin ihlalle ilgili "[email protected]" elektronik posta adresi üzerinden bilgi alabileceği ifade edildi.

Geçen 25 Mart’ta Yemek Sepeti’ne siber saldırı gerçekleştiği ve kullanıcıların verilerinin çalındığı açıklanmıştı.Yemek Sepeti’nden yapılan açıklamaya göre kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz" denilmişti.
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