Samanyolu Haber /Gündem / Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum /25 Mayıs 2020 13:39

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, eski AKP'li isim Mustafa Yeneroğlu, AKP ile siyaset yaptığı döneme ilişkin konuştu. Yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların kendisi için dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Yeneroğlu, AKP'den çocuklarının yüzüne bakabilmek için ayrıldığını söyledi.

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

"Mesele namazdan sonra dua ettiğinizde kendinizle barışık bir şekilde Allah'a yalvarabiliyor musunuz" diyen Yeneroğlu, "AKP'de siyaset yaparken çocuklarınızın yüzüne utanmadan bakamıyor muydunuz?" sorusuna, "Son bir yılda bakamıyordum" diye yanıt verdi. 

Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Yeneroğlu, AKP ile yollarını ayırma nedenini anlattı. Yeneroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"2016'dan şunu gördüm bir kere yurt dışında yaşıyorsunuz. İdealleştirerek bakıyorsunuz. Romantik bir bakış açısı var Türkiye'ye. Türkiye'nin gerçekleriyle hemhal değilsiniz. Meseleleri tam olarak bilmiyorsunuz. Ama Türkiye'ye geldikten sonra pratik eleştiriler, dışlanan birçok kesimle görüştüm. Azınlıklarla iletişim kurdum. Ve baktım ki bu insanların önemli bir bölümü hadlerini bilmeleri gereken toplumsal sınıflara bölünmüş. Ve bu adeta genlerine işlemiş. Biz de o gülücükler, o görünen hoş ortam gerçeği yansıtmıyor. Şimdi 2016'da bu süreçte baktım ki hukukla alakası olmayan o kadar büyük haksızlıklar yapılabiliyor ki. Elbette Sayın Erdoğan'a bunları anlatıyordum. İlk başta anlayışla karşılayabileceğini düşünüyordu. Meselelere kendi açımdan çok naif yaklaşıyordum. Ama zamanla gördüm ki toplumu kutuplaştırmaya matuf ve kendi zihin dünyasında hukuk dışında başka kategoriler var. Ben bunları düşman hukuku diye kelimelendiriyorum. Toplum da bu şekilde liderin bu yönlendirmeleri doğrultusunda, çünkü  basın tamamen ellerinde. Kamuoyu nasıl isteniyorsa öyle gösteriyor, diğerleri de korkuyor zaten."
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