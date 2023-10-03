Samanyolu Haber /Politika / Yeni Anayasa çıkışına muhalefet ne dedi? /03 Ekim 2023 08:40

Yeni Anayasa çıkışına muhalefet ne dedi?

İktidarda olduğu süre boyunca yeni anayasa çağrısını sık sık yapan ancak muhalefetin girişimlerine rağmen ısrarla adım atmayan AKP iktidarı, yerel seçimler öncesinde yine yeni anayasaya sarıldı. Bugüne kadar anayasada yaptığı tüm değişiklikleri farklı kesimlere yarayan iktidarın yeni anayasa yapımı için ilk adımını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş atacak. Muhalefet, ‘yetkisiz Kurtulmuş’a’ ve AKP’ye tepkili.

SHABER3.COM

Meclis’in açılış resepsiyonunda yeni anayasa ve İçtüzük hazırlığı hakkında konuşan Meclis Başkanı Kurtulmuş, bugün siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğini, bu ziyaretlerde anayasa ve İçtüzük için çağrıda bulunacağını açıkladı.

DESPOT İKTİDARLA OLMAZ

Kurtulmuş’un açıklamalarına TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir tepki gösterdi. Emir, itirazlarını şöyle sıraladı:

“Türkiye uzun yıllardır anayasa tanımayan despot bir iktidar tarafından yönetiliyor. Üstelik bu despotluk her geçen gün artıyor. Mevcut iktidarla yeni ve özgürlükçü bir anayasa yapmanın koşulları asla yok. Şu an kendilerince bir demokratikleşme görüntüsü vermek istiyorlar. Bu görüntü ile tartışmalı düzenlemeleri hayata geçirecekler. AKP’nin tartışmalı hamlelerinin parçası olmayacağız.”

YSP’NİN ŞARTLARI

YSP ise iktidarla görüşme fikrine mesafeli. Önceki gün Eş Sözcüler tarafından gerçekleştirilen açıklamada yer alan, “Tecrit kaldırılmadığı, çatışmalar devam ettiği ve yeni anayasa ‘haklara ve özgürlüklere’ dair olmadığı sürece demokratik bir anayasa oluşturmanın gerçek olmayacağı aşikardır” ifadeleri anımsatıldı. YSP’de, “AKP ile masaya oturmama” fikrinin yaygın olduğu bildirildi. YSP Mersin Milletvekili Ali Bozan ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni Anayasa tartışmalarının sıcak bir hal aldığı bu yeni dönemde partimiz tarafından yapılan açıklama, talep ve niyetimizi net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Sivil bir anayasanın yapılması şart. Ülke halkları bunun gereksinimini uzun yıllardır hissediyor. O açıdan bu anayasanın iktidarın ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde değil, halklara demokratik nefes aldıracak şekilde düzenlenmelidir. İktidarın yeni anayasa tartışmalarını kendilerine hizmet edecek bir parola olarak dizayn etme girişimi olarak görüyorum."

İYİ PARTİ’DEN ŞART

Partisinin şartlarını ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta açıklamıştı. İYİ Partili Usta, anayasanın ilk dört maddesi ile “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür” ifadelerini barındıran 66’ncı maddesine dokunulmaması gerektiğini söylemişti.

Gelecek ve Saadet Meclis Grubu’nun başında bulunan Selçuk Özdağ da iktidara tepkili. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yeni anayasa konusunda yetkisi ve söz hakkı bulunmadığı bildiren Özdağ, “Kurtulmuş sadece İçtüzük konusunda yetkili. Onu da uygulamıyor. Mevcudu uygulamayanla yeni konuşulmaz” dedi, aylardır kendi grupları için Meclis'te yer tahsisi yapılmadığını anımsattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Anayasa çıkışına muhalefet ne dedi? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:41:21