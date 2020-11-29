Yeni bulunan kurbağa türüne Bengaluru kentinin adı verildi

"Karnataka'nın Deccan Plato Bölümlerindeki Amfibiler" konusunda çalışan ve belgeleyen bir grup araştırmacı, Hindistan'ın Bengaluru şehrine ithafen "Sphaerotheca Bengaluru" adını verdi.





Bengalaru, "Hindistan'ın Silikon Vadisi" yüksek nüfuslu bir sanayi ve teknoloji kenti.





Kurbağaya Bengaluru adını vermenin arkasındaki amaç, yoğun biçimde kentleşmiş ve nüfuslu bölgelerde yeni hayvan türlerinin hâlâ keşfedildiğini vurgulamak ve Bengaluru gibi farklı alanlarda kurbağa habitatlarının restorasyonunu sağlamak olarak belirtildi.





2019'un başlarında, Tamil Nadu'da keşfedilen bir böcek türüne de Başbakan Narendra Modi'nin adı verilmişti.