Yeni kaos kapıda: Temmuz'da kiralara yüzde 65, maaşlara yüzde 25 zam!

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla Temmuz ayında kira zammı oranının yüzde 65.21 olması öngörülüyor. Temmuz ayında kirada yüzde 25 zam sınırı da sona erecek. Bu durum, ev sahiplerinin kira bedellerini daha da yükseltmesine imkan sağlayacak.



Bu artışa karşın memur ve emekli maaş zammı ise sadece yüzde 20-25 civarında olacak. Asgari ücretle ise ara zam yapılıp yapılmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.



Hesaplamalara göre, halihazırda 12 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin maaşı Temmuz'da 15 bin 96 TL'ye yükselecek. Fakat aynı kişinin kira bedeli ise 19 bin 825 TL'ye fırlayacak. Bu durumda emeklinin maaşı, kirayı karşılamaya yetmeyecek ve geçinmek için ek gelir bulması gerekecek.



Milyonlarca Kişi Kira Borcu Sorunuyla Karşı Karşıya!

Halktv.com'un haberine göre kira zamları ve maaş artışları arasındaki uçurum, milyonlarca insanı kira borcu batağına sürüklüyor. Halen 17 bin 2 TL asgari ücret alıp 12 bin TL kira ödeyen bir işçi, Temmuz'da maaşına zam almazken kirası 19 bin 825 TL'ye çıkacak. Bu durumda işçinin tüm maaşı kiraya gidecek ve geçinmek için ek 2 bin 823 TL daha bulması gerekecek.