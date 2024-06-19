Samanyolu Haber /Gündem / Boğaz trafiği askıya alındı, bir köy boşaltıldı: Çanakkale'deki yangın sürüyor! /19 Haziran 2024 09:48

Boğaz trafiği askıya alındı, bir köy boşaltıldı: Çanakkale'deki yangın sürüyor!

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın saatlerdir sürüyor. Havanın aydınlanmasının ardından yangına uçak ve helikopterle müdahale başladı.

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Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Dün yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etti.

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahale edemezken, 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgede incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

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Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı duyuruda, tedbiren Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köylerinin boşaltıldığını açıkladı. Çiçek, “Tedbiren boşaltarak vatandaşlarımızı güvenli konaklama tesislerinde misafir ediyoruz” diye ekledi.

Boğaz trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
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