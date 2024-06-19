Beyaz Saray toplantıyı iptal etti: ABD-İsrail arasında ‘silah’ gerilimi!

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayınladığı bir video mesajda ABD’nin silah tedarikini kısıtladığını iddia etmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konuya ilişkin açıklama yaptı. Blinken, daha önce durdurulan bir bomba sevkiyatı haricinde ABD’nin İsrail’e askeri yardımlarının ‘normalde olacağı şekilde’ devam ettiğini söyledi.



BLINKEN: DİĞER HER ŞEY NORMALDE OLACAĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

ABD'nin Politico haber sitesinin aktardığına göre, Başbakan Netanyahu, dün yayınladığı video mesajında, “Yönetimin son birkaç ayda İsrail’den silah ve mühimmatı esirgemesi akıl almaz bir durum” ifadelerini kullanmıştı. Doğrudan ABD Dışişleri Bakanı’na hitap eden Netanyahu, “Bakan Blinken, yönetimin bu darboğazları ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştığı konusunda beni temin etti” demişti.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün Washington’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Antony Blinken, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde nüfusun yoğun olduğu bir bölgede kullanılma olasılığına karşı endişeler dolayısıyla daha önce durdurulan bomba sevkiyatının halen incelendiğini anlattı. Bakan Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak diğer her şey normalde ilerleyeceği şekilde ilerliyor; ve tekrar ifade etmek gerekirse, bu, İsrail’in kendisini bu farklı zorluklara karşı savunmak için ihtiyacı olan şeylere sahip olmasını sağlayacak bir bakış açısıyla yapılıyor.”



AXIOS: NETANYAHU’NUN MESAJI BIDEN YÖNETİMİNİ ÖFKELENDİRDİ

Öte yandan, ABD basınına yansıyan haberlerde, Netanyahu’nun ABD’ye yönelik eleştirilerinin ardından, Beyaz Saray’ın ABD ve İsrailli yetkililer arasında İran konusunda yapılacak üst düzey bir toplantıyı iptal ettiği iddia edildi. Axios’un haberine göre, perşembe günü yapılması planlanan toplantı, ABD Başkanı Joe Biden’ın danışmanlarını ‘öfkelendiren’ video mesajın ardından iptal edildi. İki ABD’li kaynak ile İsrailli kaynaklara göre, Biden’ın danışmanlarından Amos Hochstein, video mesajın paylaşılmasından saatler sonra mesajının Washington yönetimi tarafından ‘öfkeyle’ karşılandığını Netanyahu’ya bizzat iletti. Beyaz Saray, ardından perşembe günü için planlanan toplantıyı da iptal etti.



‘İRAN KONULU “STRATEJİK DİYALOG” TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ’

ABD’li bir yetkili, “Bu karar, bu şekilde arkadan iş çevrilmesinin sonuçları olduğunu net bir şekilde ortaya koydu” derken, üst düzey İsrailli bir yetkili de Netanyahu’nun video mesajının ‘çok fazla hasara’ sebep olduğunu söyledi. Paylaşılan bilgilere göre, toplantı iptal edildiğinde bazı İsrailli yetkililer halihazırda Washington’a gitmek üzere yola çıkmıştı. İki ABD’li yetkili, toplantının video ile ilgili bir mesaj göndermek için iptal edildiğini söyledi. Üçüncü bir yetkili ise toplantının ‘iptal edilmediğini, takvimsel bir sebepten ertelendiğini’ savundu.



Hochstein’ın Netanyahu ile görüşmesi video yayınlanmadan önce de belliydi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan dönerken İsrail’e uğrayan Hochstein, Netanyahu ile görüşmesinde, videodaki suçlamaların hem doğru olmadığını hem de uygunsuz olduğunu söyledi. Ardından Biden’ın danışmanları ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD istihbarat örgütleri ile İsrailli mevkidaşlarının katılacağı İran konulu ‘stratejik diyaloğu’ iptal etti. İsrailli bir yetkili, Beyaz Saray’ın kararını İsrail’e ilettiğini bildirdi.