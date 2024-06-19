Davutoğlu isim verdi: Soylu, Yıldırım ve Albayrak yolsuzluklarını gizlemek için bana darbe yaptı

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu Halk Tv ekranlarından vize serbestisi ile ilgili soruya gündeme oturacak bir cevap verdi. Davutoğlu, vize serbestisi ile ilgili sorulan soruya isim vererek açıklık getirdi.



"BANA O İSİMLER DARBE YAPTI"

Davutoğlu, vize serbestisi ile ilgili;



"Vize özgürlüğünden korkanlar Pelikancılarla birlikte bana karşı darbe yaptılar" dedi...



SÜLEYMAN SOYLU BERAT ALBAYRAK VE BİNALİ YILDIRIM

Kürşat Oğuz o isimler kim diye sorunca, Davutoğlu, ilk kez isim verdi



O isimler ise Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Binali Yıldırım'ın isimleriydi.



Davutoğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:



"30 Haziran 2016'da vize serbestisi alacaktı. Türkiye. Bunun doğurabileceği özgürlük dalgasından korkanlar o çetelerle beraber bana bir darbe gerçekleştirdi. Türkiye böylece 8 yıl kaybetti. Kendi yolsuzluklarını gizlemek için bana darbe yaptılar. "



O isimler ise belli. Süleyman Soylu kendisi de itiraf etti. Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Binali Yıldırım...