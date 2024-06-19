Dünya'nın gözü bu ziyarette: 24 yıl sonra görkemli karşılama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye yaptığı ilk ziyarette Kim Jong-un ve büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.



Sözcü'de yer alan habere göre iki ülke arasındaki askeri yakınlaşma nedeniyle Batı'nın dikkatle takip ettiği görüşme, Kore'de balon savaşları ve sınırda artan gerilim nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.



Daha önce 2000 yılında Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin, bu sabah havalimanında Kim tarafından karşılandı.



İki lider daha sonra Kim Il Sung Meydanı'nda Rus bayrakları taşıyan büyük bir kalabalığın katıldığı törende halkı selamladı. Putin ve Kim'in dev portrelerinin de asıldığı törende çok sayıda asker ve ellerinde balonlar taşıyan Kuzey Koreli çocuklar da yer aldı.



İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM



Putin, Ukrayna savaşında verdiği destek için Kim'e teşekkür ederken Kuzey Kore lideri de Rusya'yla ilişkilerde yeni bir döneme girdiklerini söyledi.



Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'daki işgalinden bu yana ilişkilerini güçlendiren iki ülkenin Putin'in ziyaretinde bazı anlaşmalara imza atacak olması, başta ABD olmak üzere Batı'da kaygı yaratıyor. ABD, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için onlarca balistik füze ve büyük miktarda mühimmat verdiğini savunuyor.



'BATI'YA KARŞI SİLAHLANMIŞ YOLDAŞLAR'



İki lider geçen eylülde Kim'in Rusya'ya yaptığı ziyarette de bir araya gelmişti. Putin daha önce Kim'le ilişkilerini, "Batı'nın yaptırımlarla kendilerini yalnız bırakmaya çabalarına karşı silahlanmış yoldaşlar" olarak tanımlamıştı.



Pyongyang ziyaretinde Putin'e Savunma Bakanı Andrey Belousov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uzay ve demiryolu şirketlerinin başkanları ve Başbakan Yardımcısı Alaksandır Novak da eşlik ediyor.



Askeri uzmanlara göre, Kuzey Kore verdiği silahlar karşılığında Rusya'dan gelişmiş askeri teknoloji desteği ve gıda ürünleri almayı hedefliyor.