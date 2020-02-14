Yeni saraylar para yutuyor: 3,2 milyar lira harcandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Muğla'nın Marmaris ilçesi sınırları içinde yer alan Okluk koyundaki yazlık saray için bugüne kadar 3 milyar 280 milyon lira harcadı.





Resmi Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Yatırım Programı’na göre, Marmaris’te yapımı süren ve sürekli ek binalarla büyüyen Okluk Yerleşkesi’nin 879 bin 677 metrekarelik peyzaj çalışmaları, 37 bin 682 metrekare sosyal tesis inşaatı, etüt-proje, müşavirlik, makine-teçhizat alımı için proje bedeli 555 milyon lira olarak hesaplandı.





OKLUK'TA ŞU ANA KADAR 435 MİLYON TL HARCANDI





2021 yılına kadar tamamlanması planlanan Gökova’daki inşaat için bugüne kadar 435 milyon lira harcama yapıldı. 2020 yılında yapılacak işler için de 110 milyon lira ödenek ayrıldı.





Ankara’da yapılan 322 bin 88 metrekare büyüklüğündeki hizmet binası, bu binanın 112 bin 210 metrekarelik bahçesinin peyzajı ve diğer işleri için yapılan harcamalar 2 milyar 845 milyon liraya ulaştı.





3 milyar 53 bin lira olarak planlanan toplam harcamalar çerçevesinde 2020’de 351 milyon lira daha harcanması planlanıyor.





Ankara ve İstanbul’daki binaların büyük onarımları için ise 158 milyon lira harcama yapıldı. 2020’de 86 milyon liralık daha onarım yapılacak.





TOPLAM YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ 4,1 MİLYAR TL







Yatırım Programı’nda Cumhurbaşkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı yatırım harcamalarının toplam büyüklüğü de yer aldı. Bugüne kadar 3 milyar 438 milyon lira harcandı. 2020 yılı için de 610 milyon lira daha harcama yapılması planlanıyor.





26 YENİ ARAÇ





Yatırım Programı’nda “Muhtelif işler” başlığıyla yapılacak “Bakım onarım, basılı yayım alımı, etüt-proje, makine ve teçhizat, özel geliştirilmiş yazılımın yanısıra 20 adet binek otomobil, iki adet güvenlik önemli binek otomobil, 4 adet de panel araç alımı yapacak. Bu alımlar için 248 milyon 500 bin TL harcanacak.