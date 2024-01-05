Yeni sistemde Meclis’e gerek kalmadı: TBMM’den 6 kat daha fazla madde yayımladı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) bir yılını inceledi. Özer’in çıkardığı verilere göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı Cumhurbaşkanlığı kararı ve kararnamelerinin toplamı Meclis’ten geçen kanun maddelerinden 6 kat fazla olduğu ortaya çıktı.





Gazete Duvar’ın haberine göre, 2023 yılında Meclis’te toplam 37 teklif yasalaştı. Bu tekliflerin 29’u uluslararası anlaşmalar olurken, biri 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu, biri 2024 yılı bütçesi, biri 2023 bütçesi yetmediği için çıkartılan ek bütçe, biri aile ve gençlik fonu kurulması diğer 4’ü ise torba kanundu. 2023 boyunca 600 milletvekili toplam 37 kanun teklifinde 87’si uluslararası anlaşma maddesi olmak üzere 295 madde görüşmüş oldu.





TBMM’de tablo böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 227 maddeden oluşan 41 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, bin 499 maddeden oluşan 577 Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkardı. Bir yılda toplam bin 726 düzenlemeyi tek başına çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in yaklaşık 6 katı fazla maddeyi tek başına yürürlüğe koymuş oldu.





2023 yılında hemen hemen her bakanlık için toplam 7 bin 706 soru önergesi verildi. Bu önergelerin sadece bin 755’i yasal süre içinde cevaplanırken, 2 bin 574’si yasal sürenin dışında cevaplandı.





Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için 826 araştırma önergesi verildi. Sadece “su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” için verilen komisyon kurulması kabul edildi.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiğinden bugüne Meclis’in yasama faaliyetlerinin her geçen yıl biraz daha gasp edildiğini belirten turan Taşkın Özer, “Sayısal çoğunlukları ile Cumhur İttifakı Meclis’i, Saray koridorlarında hazırlanan torba yasa tekliflerinin onaylandığı bir yer haline getirdi. Muhalefet tarafından verilen hiçbir yasa teklifi gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınan yasa önerileri de daha çok dışarıdan dayatılmakta ve muhalefetin kanun teklifleriyle ilgili haklı itirazları dahi dikkate alınmamaktadır” dedi.





Meclis’in denetim yetkisinin de işletilmediğine dikkat çeken Özer, “Cumhur İttifakı, Meclis’i bir müzakere alanı olmaktan çıkararak sayısal çoğunlukları ile her türlü dayatmayı gerçekleştirmenin merkezi haline getirmiş, Meclis’in görevi olan denetim ve yasama faaliyetlerini işlevsizleştirmiştir” diye konuştu.