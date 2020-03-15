Yeni tip koronavirüs hangi yüzeyde kaç gün yaşıyor?









NPR'de yer alan habere göre, yeni tür koronavirüs yüzey üzerinde iki-üç gün kadar yaşayabiliyor ve temizliği için izlenmesi gereken bir dizi yöntem var.





Virüsle enfekte olmuş bir kişinin kapı kolu gibi yüzeylere dokunmasıyla bıraktığı virüs, bu noktalarda iki-üç gün kadar hayatta kalabiliyor.





Bu hafta yayımlanan bir araştırmaya göre, virüs plastik ve paslanmak çelik gibi, kapı kolu gibi yüzeylerde 72 saate kadar yaşayabiliyor. Bir karton üzerindeki ömrü ise 24 saat kadar.





Kaliforniya Üniversitesi biyoloji bölümünden Doç. James Lloyd Smith, virüsün yüzeylerde günlerce yaşama kapasitesi olduğuna değindi.





Dünya Sağlık Örgütü (WHO), virüsün patlak verdiği günlerde yüzeylerde yaşama ömrünü 'birkaç saatten birkaç güne kadar değişen aralık' şeklinde açıklamıştı.





Ancak dünyayı sarsan mevcut salgına neden olan SARS-CoV-2 virüsü çok daha uzun hayatta kalabiliyor.





Söz konusu virüsün bakır bir yüzey üzerinde sadece birkaç saat yaşadığı gözlemlendi.





Yüzeylere virüsün geçme şekli ise, kişilerin öksürmesi, aksırması ile gerçekleşiyor. Solunum yolundan gelen virüs yüklü damlacıklar kapı kollarına, asansör düğmelerine, merdiven korkuluklarına ve benzer yüzeylere düşüyor. Sonrasında da bu yüzeylerle temas eden insanlara bulaşıyor.





Uzmanlar yeni virüsün 2003'te ortaya çıkan SARS virüsü ile benzerlik taşıdığını da ortaya koydu.





Laboratuvar ortamında iki virüsü kıyaslayan Lloyd-Smith, "İki virüs, benzer ortamlarda tutunabilme ve hayatta kalma açısından birbirine çok benziyor" yorumunu yaptı.