Yeni yasaklar yolda mı? Erdoğan'dan bir 'sosyal medya' çıkışı daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, sosyal medya mecralarının giderek büyük bir operasyon aygıtına dönüşmeye başladığını söyledi.Erdoğan "Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş infaz mangaları her gün hedef tahtasına konacak bir şahıs, olay ve kurum mutlaka buluyor. Sosyal medyada hukuk adına pek çok hukuksuzluğa imza atılıyor. Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın önüne geçmeliyiz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamaları geçtiğimiz haftalarda yasaklanan Instagram, Roblox, Wattpad, Threads gibi sosyal medya uygulamalarını akıllara getirdi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Yargı sistemimizin bel kemiğini oluşturan hakim ve savcılarımızın en iyi şekilde yetişmeleri noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi bu anlayışla sürdürülen arayışın ürünüdür. Güven veren adalet için etkin eğitim anlayışıyla adalet akademimizi yeniledik, güçlendirdik.Mesleki olgunluk ve yeterlilik bizzat o mesleği icra ederek gelişen melekelerdir. Bilgiyi irfanla buluşturan değerlerdir. Fakat değerlerle bilgi arasında bağ kurmayı sağlayan ise tecrübedir.Hakim ve savcı yardımcılığı mekanizmasıyla bilgi ve tecrübeyi harmanlamaya çalışıyoruz. Adaylıkta süre 2 yılken, yardımcılıkta süreyi 3 yıla çıkardık. Akademideki eğitim süresini 7 aydan 10 aya yükselttik. Böylece yardımcıların 300 saat daha eğitim almalarını sağlayacağız.Hakimin bilge, feraset sahibi, güvenilir, saygın ve zorluklar karşısında yılmayan metin bir karaktere sahip olması beklenir. Bu değer ve meziyetler bir ölçüde bilgin ve eğitimle, daha çok tecrübe ile kazanılır.Geçen hafta eğitimlerine başlayan bin 76 hakim ve savcı yardımcımızı tebrik ediyorum, kendilerine başarılar diliyorum. Sistemin fikri hazırlığından hayata geçirilmesine kadar tüm safhalarında katkısı olanları tebrik ediyorum.Hak ve adalet sancağını yere düşürmeden taşımak mücadele etmeyi, yenilemeyi gerektirir. Biz bunun peşindeyiz. 1960'tan beri bu ülkede yargı sivil siyaseti sınırlamanın, vesayetin bir vasıtası olarak kullanıldı. Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizde, özellikle adalet katledildi. Yassıada mahkemelerinin verdiği kararın utancı, yıllarca adalet sistemimizin peşini bırakmadı.Hiçbir kuralın değerin ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları giderek büyük bir operasyon aygıtı olmaya başladı. Yeni medya düzenin en büyük kurbanı ne yazık ki adaletin temel ilkeleri oluyor. Sanal alemde karşılıklı mevzilenmiş sanal medya magandaları her gün karşılarına koyacak birini buluyor.Sadece adalet kurumuna değil, toplumun iç barışına da zarar veren bu furyanın hep birlikte önüne geçmemiz kanaatindeyiz. Toplumun ilgisine mazhar olan her olayda haber ve bilgi alma hakkına elbette saygı duyuyoruz. Ancak toplumun merak yürüyen soruşturmanın da selametini korumak herkesin mesuliyetidir. Milletimizin gündemini meşgul eden son hadiselere bu yönden bakılmasını doğru görüyoruz. Adaletin reyting kurbanı edilmesine göz yummamalıyız. Başta medya olmak üzere tüm sorumluluk sahiplerinin azamiyet göstermesine inanıyorum.Milletimiz derin irfanıyla kimin nerede durduğunu görmekte, kimin ne yapmaya çalıştığını gayet iyi bilmektedir.Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz."