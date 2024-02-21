Yeniden Refah Partisi'nden 'Yedek lastik' açıklaması

AK Parti ile yapılan ittifak görüşmeleri 2 Şubat’ta son bulan Yeniden Refah Partisi, geleneksel olarak güçlü olduğu Şanlıurfa, Konya, Karabük gibi illerde olduğu gibi İstanbul, Ankara ve İzmir’de de kendi adaylarıyla seçimlere katılacak.



Milli Görüş geleneğinin en son siyasi oluşumu olan Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı içinde girdiği 14 Mayıs Seçimleri’nde İstanbul’da yüzde 3 oya ulaşarak üç milletvekili kazanmıştı.



Yeniden Refah Partisi’nin seçimlere katılma kararı sonrası İstanbul milletvekili Suat Pamukçu partisinden istifa etti. Seçimlerden önce Yeniden Refah Partisi’nin genel sekreterliğini üstlenen Pamukçu, 1995 yılında Refah Partisi, 1999 yılında ise Fazilet Partisi’nden Bayburt milletvekili seçilmişti.



Fatih Erbakan: “Çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz”



Listeleri teslim etmeden kısa süre önce gazeteci Murat Yetkin’e açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli ve Sakarya ile İstanbul’un iki ilçesi Sultanbeyli ve Arnavutköy’de “bizim adayımızı destekleyin” talebinin AK Parti tarafından reddedilmesi ve buna karşı bazı il ve ilçelerde “iki-üç belediye meclis üyeliği” teklif edilmesi nedeniyle müzakerelerin sona erdiğini söyledi.



Erbakan, “Son dakikada fikriniz değişir mi?” şeklindeki soruya ise, “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz sözkonusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz. Üstelik tabanımızda AK Parti’yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik” dedi.



“İstanbul’da Ekrem Bey daha şanslı, Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum”



Yeniden Refah Partisi liderinin İstanbul ve Ankara seçimleri hakkındaki yorumları da dikkat çekiciydi.



Erbakan, “Bize, destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor. Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem (İmamoğlu) Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi” ifadelerini kullandı.



Yeniden Refah Partisi’nden düzeltme: “Sohbet esnasında ‘Biz aday çıkarmazsak Ankara'da Yavaş, İstanbul'da İmamoğlu seçimi kazanabilecek’ dendi”



Fatih Erbakan röportajının Yetkin Report internet sitesinde yayınlanmasının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi yazılı bir açıklama yayınlayarak röportajda yer alan Fatih Erbakan’a ait bazı ifadeleri düzeltti.



Açıklamada, “Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul'da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın, İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir. Yeniden Refah Partimizin adaylarını çıkarması ile bu tepki oyları partimize yönelecek ve Ankara'da da İstanbul'da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimizin adayları kazanacaktır” ifadeleri kullanıldı.