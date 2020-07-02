Samanyolu Haber /Gündem / Yerlikaya'ya 'sahte diploma'dan suç duyurusu /02 Temmuz 2020 21:00

Yerlikaya'ya 'sahte diploma'dan suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank yönetim kuruluna atanmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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HKP’nin avukatları,  suç duyurusu dilekçesinde Yerlikaya’nın ‘sahte lise’ diploması ile üniversitelerden önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunu olduğu ve Vakıfbank’ın Yönetim Kurulu üyeliğine kadar getirildiğini savundular.

Suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerlikaya ve Yerlikaya’nın öğrenim gördüğü  süreçteki Gazi Üniversitesi Rektörü, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü, Burdur Eğitim Fakültesi Dekanı, Sakarya Üniversitesi Rektörü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dekanı,  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Yüksek Lisans Sorumlu Öğretim üyesi, milletvekili adaylığı sırasında görevde olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri,  TBMM Başkanı ve Sermaye Piyasası Kurulu üyelerine, “Resmi belgede sahtecilik”, “Nitelikli dolandırıcılık, 5411 sayılı Bankacılık kanuna muhalefet”,  “Görevi kötüye kullanma”, “Suç işleme amacıyla örgüt kurma” suçlaması yöneltildi.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Bu atama hükümsüzdür, yoklukla maluldür. Yukarıda Hamza Yerlikaya için atfettiğimiz suç nitelemeleri aynı nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan için de geçerlidir. Hatta öyle ki bu kadar “tesadüf” gerçeğe aykırıdır. İddiamız odur ki bu sahte diploma işi örgütlü bir suçtur. Bu konuda derhal soruşturma açılmalı, Hamza Yerlikaya’ya diploma getirenlerin kimler olduğundan başlanarak genişletilmelidir” denildi. 
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