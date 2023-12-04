Samanyolu Haber /Gündem / “Yeryüzünde Bir Benzeri Yok…” /04 Aralık 2023 12:14

“Yeryüzünde Bir Benzeri Yok…”

Öğretmen Havva Çiftçiler ve avukat Şeref Demirtaş yaşadıklarını BOLD Plus'a anlattı

SHABER3.COM

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde bütün dünyada engelli hakları konuşuluyor. Ancak bu insanlar içinde öyle bir topluluk var ki Türkiye'de cezaevine atılıyor, KHK ile işinden ediliyor, toplumdan dışlanıyor, yurtdışına çıkmak zorunda bırakılıyor. 

“Human Rights Defenders (HRD)” bünyesinde; Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmış  bir grup engelli mağdurlar tarafından  kurulan “HAND in HAND Platformu” sözcüleri Havva Çiftçiler ve Şeref Demirtaş, her ikisi de OHAL sonrası hukuksuzluklarla karşılaştı ve sonrasında yurtdışında yeni bir hayat kurmak zorunda kaldılar. Öğretmen Havva Çiftçiler ve avukat Şeref Demirtaş yaşadıklarını, Türkiye'de engellilere yönelik hak ihlallerini ve Almanya'da kurdukları Hand in Hand Platformunu gazeteci Fuat Karazeybek'e anlattılar.



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