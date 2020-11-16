Samanyolu Haber /Sağlık / Yeryüzündeki bütün korona virüsleri toplasanız bir çay kaşığını doldurmuyor /16 Kasım 2020 17:19

Yeryüzündeki bütün korona virüsleri toplasanız bir çay kaşığını doldurmuyor

Bugün itibarıyla küresel kayıtlara göre 54 milyon 936 bin 761 insana bulaşan ve 1 milyon 326 bin 265 kişiyi öldüren yeni tip koronavirüs pandemisiyle ilgili ilginç bir hesap yapıldı. Enfekte olmuş tüm insanlardaki koronavirüs toplansa bir çay kaşığına sığıyor.

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Televizyonda program yapan Avustralyalı matematikçi Matt Parker, tüm insanlığı titreten Kovid-19'la ilgili basit bir hesap yaptı.

Koronavirüsün mikroskop altındaki boyutundan hareketle yaklaşık 53 milyon enfekte insan olduğunu varsayarak toplam hacim hesaplayan matematikçi Parker, 8 mililitrelik bir toplama ulaştı. Bu da üç aşağı beş yukarı bir çay kaşığını dolduracak miktara denk geliyor. 

BBC Radio 4  'Infinite Monkey Cage' isimli bilim programına katkıda bulunan Parker, alınan örnekler ve tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmalarda ölçülen viral yüke dayalı olarak virüs bulaşan hücrelerin sayısını hesapladı.

Dünya çapında günde 300 bin yeni vakanın olduğunu ve her birinin 14 gün boyunca enfekte kaldığını varsayan Parker, insan nüfusunda milyarlarca Kovid-19 hücresi olduğuna dikkat çekti.

Avustralyalı matematikçi, insan nüfusunda 3.3 milyon koronavirüs bulunduğunu ve koronavirüsün bir insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük olduğunu söyledi.

Yaklaşık 53 milyon kişide var olan koronavirüs hücresinin toplam hacminin 8 mililitreye (ml) karşılık geldiğini hesaplayan Parker, şöyle konuştu:

"Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla. En yüksek tahminle bile dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağının içine sığabilir."
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