Samanyolu Haber /Gündem / Yeşil gözlü ''Afgan Kızı'' İtalya'ya sığındı /26 Kasım 2021 13:58

Yeşil gözlü ''Afgan Kızı'' İtalya'ya sığındı

1985 yılında fotoğrafçı Steve McCurry’nin Pakistan’daki bir mülteci kampında çektiği fotoğrafın ardından tüm dünyanın ‘Afgan kızı’ olarak tanıdığı Şarbat Gula’nın, ülkesi Afganistan’dan göç ederek İtalya’nın başkenti Roma’ya gittiği açıklandı.

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National Geographic kapağındaki fotoğrafı ile dünyanın ‘Yeşil gözlü Afgan kızı’ olarak tanıdığı 49 yaşındaki Şarbat Gula, İtalya’ya göç etti.

İtalya, Gula'nın Afganistan’dan tahliye edildiğini ve Roma’ya getirildiğini açıkladı.

Afganistan’daki yardım kuruluşları, radikal İslamcı Taliban’ın kontrolü ele almasının ardından Gula’nın ülkeyi terk etmesi konusundaki talebi İtalya hükümetine iletmişti.

Roma yönetimi, bu talebe olumlu yanıt verdiklerini ve düzenlenen geniş çaplı bir tahliye operasyonuyla Gula’nın İtalya’ya getirildiğini belirtti.



1985 yılında Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry'nin Pakistan'daki bir mülteci kampında çektiği fotoğrafın National Geographic dergisinin kapağında yayınlanmasının ardından Gula’yı tüm dünya ‘Yeşil gözlü Afgan kızı’ olarak tanımıştı.

Fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre tespit edilememiş, 2002'de McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi Gula’yı bulabilmek için Afganistan'a gitmişti. Ekip ülkenin ücra bir bölgesinde Gula’yı bulmayı başarmıştı.

2016’da sahte kimlikle yakalanan Gula, Pakistan’dan sınır dışı edilerek Afganistan’a gönderilmişti.
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