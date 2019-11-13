Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı /13 Kasım 2019 13:33

Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut Çanakkale'de rahatsızlandı. Ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Akbulut Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

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Eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut bu sabah saatlerinde "göğsünde şiddetli ağrı" şikâyeti ile hastaneye kaldırıldı.
  
Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılan Akbulut'un durumunun iyi olduğunu bildirdi. 

Akbulut'un Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi. 

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

RİTİM BOZUKLUĞU TEŞHİSİ KONULDU

Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı. 

Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi. 

Akbulut'un durumunun iyi olduğu bildirildi.
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