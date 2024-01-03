Samanyolu Haber /Spor / Yıldız oyuncuya hapis cezası /03 Ocak 2024 22:32

Yıldız oyuncuya hapis cezası

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaşımlar yapan Youcef Atal için hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Fransa temsilcisi Nice'te forma giyen Youcef Atal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası paylaştığı video nedeniyle 8 ay ertelemeli hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Nice Ceza Mahkemesi, Cezayirli futbolcu Atal'ı "din temelli nefreti kışkırtma" suçundan cezalandırdı.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYU SİLDİ

Nice Savcılığı, "Yahudiler için kara bir gün" çağrısında bulunulan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra silen 27 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Geçen kasım ayında gözaltına alınan Atal, barış mesajı vermek istediğini ve paylaşmadan önce videonun tamamını izlemediğini belirtmişti.

Nice, paylaşımından dolayı özür de dileyen Atal'ı süresiz olarak kadro dışı bırakmıştı.
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