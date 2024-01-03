HIMARS füzelerinde mesafe sınırı kalkıyor mu?

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin HIMARS kullanırken kapsamı ve menzili konusunda kendi kararlarını verebileceği manasına geliyor.





Ukrayna medyasının iddiasına göre bu açıklamalar ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink tarafından yapıldı.





Brink’in açıklamalarına göre Washington, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Amerikalı yetkililerin yakın gelecekte Kiev'e aktarmayı planladığı füzeler olan HIMARS çoklu fırlatma roket sistemlerini (MLRS) kullanarak saldırı aralığını bağımsız olarak seçmesine izin verdi.





Daha önce The Washington Post, kaynaklara atıfta bulunarak ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine HIMARS saldırıları için koordinatlar sağladığını yazmıştı.





Şu ana kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 160 km'den fazla mesafelere ateş etme kapasitesine sahip HIMARS mermileri alacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak ATACMS füzelerinin daha uzun menzilli versiyonları Rusya’nın içlerini vurma tehlikesi ve gerilim ve çatışmanın yayılma ihtimaline karşılık ABD tarafından Ukrayna’ya verilmiyor.





HIMARS ve ATACMS için şu ana kadar Başkan Vladimir Zelensky'nin 300 km'ye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen füzelerinin Ukrayna'ya devredilmesi talebi Washington’dan kabul görmemişti. Beyaz Saray, Kiev'e sağlanan ATACMS'in menzilinin 165 km olduğunu belirtti.





ABD, HIMARS MLRS'yi Haziran 2022'de Ukrayna'ya teslim etmeye başladı. 24 Şubat 2023'te, askeri operasyonun başlamasının yıldönümünde, Pentagon şefi Lloyd Austin, Washington'un bu türden toplam 38 tesisi Kiev'e devrettiğini duyurdu. 20 Kasım'da Pentagon, başka bir HIMARS MLRS'nin Ukrayna'ya devredildiğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi daha önce bu silahları Rusya'daki hedeflere saldırmak için kullanmayı planlamadıklarına dair güvence vermişti.





HIMARS'ın atış menzili, kullanılan füzelere bağlı olarak 500 km'ye kadar çıkabiliyor. Sistemin bir özelliği de dönebilmesi, ateş edebilmesi ve saldırının yapıldığı yerden hızla ayrılabilmesidir.