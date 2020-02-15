Samanyolu Haber /Gündem / Yine Pegasus uçağı! /15 Şubat 2020 20:01

Yine Pegasus uçağı!

7 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı pistten çıkarak üç parçaya ayrılmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 175 kişi yaralanmıştı. Bugün de Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'na inen Pegasus uçağında yangın çıktı.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'na seferini yapan Pegasus uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı. 

Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havalimanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur." 

YOLCULAR ACİL ÇIKIŞ KAPILARINDAN TAHLİYE EDİLDİ

"Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır." denilen açıklamada, "Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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