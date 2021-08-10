YÖK, üniversite sınavında barajın düşürülmesi için çalışmalara başladı

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite sınavında baraj altında kalan öğrenciler için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ATV, A Haber, A Para ve A News ortak yayınında katıldığı programda üniversite sınavına giren ve 180 puan barajının altında kalan gençlere bir şans verilmesi için çalışma yapılmasını istemişti.





Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) çevrilirken, Sabah gazetesinde bu doğrultuda bir haber yayınlandı. 'Gençlere müjde' başlığıyla verilen haberde, "YÖK'ün konuyla ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi. Barajın 170'e çekilmesi halinde binlerce adayın 4 yıllık okulları tercih etme imkanı doğacak" dendi.





Salgın koşulları ve yüz yüze eğitimin zaman zaman aksaması dikkate alınarak kontenjanların boş kalmamasının amaçlandığı ifade edilen haberde, "Geçen yıl, 4 yıllık bölümler için 180 puan olan baraj benzeri gerekçelerle 170'e düşürülerek binlerce öğrencinin tercih yapmasına imkan sağlanmıştı" hatırlatmasına yer verildi.