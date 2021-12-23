YÖK, yurt dışından öğrenci kabul sınavını değiştirdi

Yükseköğretim Genel Kurulu (YÖK) Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarına kaydolmak isteyen yabancı öğrencilerin girdiği Merkezi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (MYÖS) kaldırdı. YÖK yurt dışından gelecek öğrenciler için Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) adlı yeni bir sınav uygulama kararı aldı.





TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. TR-YÖS'ün ilki, Ocak 2023’te düzenlenecek.





Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecekler