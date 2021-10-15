Samanyolu Haber /Gündem / 'Yokluk' yandaş yazara uğramamış /15 Ekim 2021 13:44

'Yokluk' yandaş yazara uğramamış

Havuz gazetelerinden Sabah’ın baş yazarı Mehmet Barlas, Türkiye’nin kıymetinin bilinmesini gerektiğini belirterek, ‘‘Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz” dedi.

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Dolar kurunun 9 lirayı aşmasının moralleri bozduğunu kaydeden Barlas, bugünkü köşe yazısında “Türk seçmenleri olarak yaşadığımız çoğu zorluğun dünyanın başka ülkelerinde de var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Örneğin, hayat pahalılığı… Düşünün ki şu anda İngiltere’de kaç lira verirseniz verin hiç alamayacağınız mallar var. Stoklar tükenmiş, dükkân vitrinleri boş.” İfadelerini kullandı.
 
Barlas, şöyle devam etti:

“Biz şu anda yokluk nedir bilmiyoruz, sadece fiyat pahalılığını biliyoruz. Dünyanın en zengin ülkesi Norveç’in 5 milyon 300 bin nüfusu, kişi başına 95 bin dolar geliri var. Ve bugün Norveç, doğayı korumak için yaptığı doğalgaz araştırmalarının durmasına son verdi, kazılar yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi enflasyon % 5.5, ancak aranan pek çok mal stoklarda yok. Geçen gün Putin, salgın döneminde talep düşeceği için Amerika’nın ve bazı Batı ülkelerinin petrol üretimini azalttıklarını ve bu yüzden şimdi petrol ve akaryakıt sıkıntısı olduğunu söylemişti.

Kısacası, ne kadar şikâyet edersek edelim, ülkemizin kıymetini de bilmeliyiz. Geçmişte hiç yaşanmamış krizlerin üstesinden geldik. Hayal bile edemediğimiz altyapılara sahip olduk. Ve Ortadoğu denilen istikrarsızlık coğrafyasında bir devlet olarak dünyaya örnek konumdayız”
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