YouTube, Fahrettin Altun'un konuşmasını 'nefret söylemi' nedeniyle kaldırdı

Ülke TV'nin kanalında kendi konuşmasının YouTube tarafından kaldırıldığını öğrenen Altun, "bu çifte standarttır, riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.



YouTube, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" gerekçesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırdı. Karara tepki gösteren Altun, "Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" dedi.

Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında devamla şunları kaydetti:





"İslama ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!”