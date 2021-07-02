Milyarderlerin uzay yarışı kızışıyor : Branson, Bezos'tan 9 gün erken davranacak

Dünyanın en zenginleri arasında mal varlığı açısından rekabet sürerken uzaya çıkma yarışında da el artırıldı. Virgin şirketler grubunun kurucusu olan milyarder Branson, teknoloji devi Amazon'un CEO'su Bezos'tan daha önce uzaya gitme planı yapıyor.

Uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in 2022'de başlaması planlanan ticari uçuşları öncesinde kendisinin de test uçuşlarından birinde yer almak istediğini çok defa dile getiren iş insanı Richard Branson'ın, SpaceShipTwo Unity ile 11 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı.

'Uzay hepimizin, döndüğümde heyecan verici bir şey duyuracağım'

"Uzaydan döndüğümde daha fazla insanın astronot olma fırsatı yakalaması adına çok heyecan verici bir şey duyuracağım. Çünkü uzay hepimizin" diyen Branson, Virgin Galactic'in uzayı insanlığa açacak ve dünyayı daha iyi yönde değiştirecek yeni bir ticari uzay endüstrisinin öncüsü olduğunu söyledi.

11 Temmuz'daki bu uçuş, söz konusu uzay aracının 22., şirketin de 4. insanlı uzay uçuşu olacak. Ancak bu defa ilk kez, araçta 2 pilot ve Branson dahil 4 'misyon uzmanı' yer alacak. Şimdiden 600 kişinin katılmak için depozito yatırdığı uçuşun biletlerin tam fiyatı 250 bin doları bulabiliyor.





Branson'ın bu kararının kapsamı kadar tarihi de önem taşıyor zira 11 Temmuz'da bunu başarabilmesi demek, 20 Temmuz'da sahibi olduğu Blue Origin ile çocukluk hayalini gerçekleştirip uzaya çıkacağını duyuran Amazon CEO'su Jeff Bezos'tan 9 gün erken davranacak olması anlamına geliyor.



