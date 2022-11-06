Samanyolu Haber /Gündem / YouTube Premium zammı geliyor: iPhone kullananlar için 20 TL'lik tüyo /06 Kasım 2022 14:32

YouTube Premium zammı geliyor: iPhone kullananlar için 20 TL'lik tüyo

Bu ay yürürlüğe girecek YouTube Premium zammından Apple kullanıcıları daha fazla etkilenecek. Aboneliğini web üzerinden başlatarak iPhone'da kullananlar ise zammı daha az hissedecek.

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Dünyanın en büyük video platformu YouTube, reklamsız versiyonu Premium hizmetinin Türkiye’deki ücretlerine zam yaptı. Yakında faturalara yansıyacak zamla birlikte “Öğrenci” 9.99 TL'den 19.49 TL'ye, “Bireysel” 16.99 TL'den 29.99 TL'ye, “Aile” planı ise aylık 25.99 TL'den 59.99 TL’ye yükseltilecek.

En yüksek zam yüzde 131’lik oran ile “Aile” planına gelecek.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, 20 Kasım'da başlayacak zamlı fiyatlardan Apple kullanıcıları daha kötü etkilenecek. iPhone kullanıcıları için YouTube Premium zam oranı yüzde 135’i bulacak.

Apple işletim sistemi olan iOS kullananlar, aboneliğini Android ya da web üzerinden başlatanlara göre daha yüksek ücret ödüyor. Android kullananların halihazırda 25.99 TL ödediği aile planına Apple kullanıcıları 33.99 TL ödüyor.

Aboneliğini iOS üzerinden yapan kullanıcılar bireysel abonelik için 59.99 TL, aile planı için 79.99 TL ödeyecek.

NEDEN APPLE DAHA FAZLA ÖDÜYOR?

iPhone kullanıcılarının YouTube Premium için daha fazla ücret ödemesi ise Apple’ın uygulama mağazasında uygulanan komisyon ücretlerinden kaynaklanıyor. Apple’ın uygulama geliştiricilerine sunduğu ücretli üyeliklerdeki ödeme modeli, iOS uygulamalarında fiyatları yükseltiyor.

Aile Planı için 8 TL olan Android-İOS farkı, zamlı faturalarla 20 TL’ye kadar çıkacak.

AYDA 20 LİRALIK TÜYO

YouTube Premium aboneliğini iPhone üzerinden değil, web üzerinden başlatan kullanıcılar 79.99 TL yerine, aile planını Android-web kullanıcıları gibi 59.99 TL'ye kullanabilecek.

Özetlemek gerekirse YouTube Premium aboneliğini Android veya web üzerinden yönetenler, iOS uygulaması üzerinden abone olup, yönetenlere göre yüzde 25 daha az ücret ödüyor.
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