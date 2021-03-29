Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube, Video kalitesini düşürecek /29 Mart 2021 10:24

YouTube, Video kalitesini düşürecek

YouTube, yoğun talep karşısında altyapılarının herkese yanıt verebilmesi için video kalitelerini düşüreceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Netflix'den benzer bir açıklama gelmişti.

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Pandemi nedeniyle birçok kişi evde vakit geçirirken video platformları bu noktada en çok tercih edilen eğlence kaynakları arasında yer alıyor. En büyük video platformlarından YouTube, Avrupa’daki yoğun talep karşısında video kalitesine sınır getirmeye karar verdiğini açıkladı. Avrupa genelinde YouTube’un video kalitesinin kısa süre içinde bir miktar düşmesi bekleniyor.

YAYIN KALİTESİNİ İLK DÜŞÜREN NETFLIX OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda Netflix, Avrupa’daki tüm yayın akışlarının bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurmuştu.
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