'Alman denizaltıları Rus Navigasyonu kullanıyor' iddiası ülkeyi karıştırdı

Habere göre Berlin, Transas'la 2005 yılında eski başbakanlardan Gerhard Schröder'in döneminde işbirliği yapmaya başladı ve yaklaşık 100 gemiye Rus navigasyon sistemi kuruldu. Bild, daha sonra Almanya'nın U 35 ve U 36 tipi modern denizaltılar için de Transas Navi-Sailor 4000 sistemini seçtiğini yazdı.













'ŞİRKET BATILI İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN ODAĞINDA'

2018'de Fin Wartsila şirketinin Transas'ı satın aldığını ancak askeri alanda çalışmalar yürüten birimin Rusya'da çalışmalarına devam ettiğini belirten Bild, "Güvenlik alanındaki uzmanlara göre Rus güvenlik sistemiyle yakın bağları nedeniyle Transas'ın bu birimi, Batılı istihbarat servislerinin odağında" ifadelerine yer verdi.





Bild, Transas navigasyon sistemlerinin Alman denizaltıları için tehdit oluşturup oluşturmayacağını Almanya Savuma Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan verilen yanıtta, "Hükümet, Savunma Bakanlığı'nın kullanımında olan bilişim, siber ve kripto araçlarının güvenliğini sağlamak için büyük çaba sarf ediyor" dendi.