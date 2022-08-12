YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun 'seçmen listesi' iddiasına cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' açıklamaları siyasetin gündemine oturdu. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz" dedi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız” açıklamasının yankıları sürüyor.







AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin, “YSK’nin elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişti?” açıklamasını yaptı.







İçişleri Bakanlığı ise Kılıçdaroğlu hakkında “suç duyurusu” yapacaklarını söyledi.





YSK BAŞKANINDAN SEÇMEN LİSTESİ AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Kılıçdaroğlu'nun 'YSK' iddialarından sonra sandık seçmen listelerinin oluşumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.





YSK olarak seçim güvenliğini ön planda tuttuklarının altını çizen Akkaya, seçim dönemi içinde seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden aldıklarını, Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) üzerinde işlenen listelerin düzenlemelerin ardından "sandık seçmen listesi" haline dönüştürüldüğünü söyledi.





Her seçim döneminde bu listeleri siyasi partilere verdiklerini ifade eden Akkaya, siyasi partilerin de itiraz hakkına sahip olduklarını bildirdi.





Akkaya, seçmen kütüğünün, 298 sayılı Kanunun 33 ve 35'üncü maddeleri gereğince, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak düzenlendiğini anlattı.





Yasalara göre, seçmen kütüklerinin, nüfus kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak hazırlandığına işaret eden Akkaya, 298 sayılı Yasa'nın 34'üncü maddesinde, "Seçmen kütüğünde seçmenin adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum yılı, doğduğu ilçe adı, oturduğu yer adresi bulunmak zorundadır" hükmünün yer aldığını, bu hükme göre seçmen kütüklerinin hazırlandığını kaydetti.





298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 47'nci maddesinin, "seçmen kütüklerinin, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verileceğini" öngördüğünü hatırlatan Başkan Akkaya, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı.





"İTİRAZ HALİNDE GÜNCELLEME YAPILIYOR"

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halini siyasi partilere veriyoruz, muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. İtiraz gelmesi halinde güncellemeleri yapıyoruz" dedi.





İlgili yasa maddelerince bugüne kadar sistemin böyle işlediğini belirten Akkaya, devletin temel kurumlarından YSK'nın, Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre, seçimlerin başlangıcından bitimine kadar seçimlerin genel yönetim ve düzeniyle görevli olduğunu söyledi.





Başkan Akkaya, "Anayasal bir kurum olan YSK, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamalı. Anayasa ve kanunların verdiği talimatları, kanunlar çerçevesinde yerine getiren, mevzuat gereği tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nin incelemelerinin ardından hazırlanan seçmen listeleri son derece güvenlidir" diye konuştu.