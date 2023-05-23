YSK seçim sonuçlarını neden hala gizliyor?

Emekli Mülkiye başmüfettişi Mahmut Esen, YSK’nin seçimi izleyen ilk günlerde resmi internet sitesinde oy kullanılan sandıktaki sonuçlara ve tutanaklara yurttaşların erişilebileceğini duyurduğunu, bu amaçla kurulmuş arama motoruna kolaylıkla ulaşılabilmesi için ana sayfa üzerinden kısa yol gösterildiğini anımsattı.





Ancak ilerleyen günlerde sözü edilen arama motorunun aktif hale getirilmediğini, 2023 sonuçları bir yana, 2018 yılı seçimlerine ilişkin sandık sonuçları ve tutanaklara erişimin bile olanaksız hale geldiğine işaret eden Esen, şöyle konuştu:



“Kamuoyu denetimi açısından güncel seçim sonuçlarına ihtiyaç bulunmaktadır. İş işten geçtikten, her şey kesinleştikten sonra yapılmış denetimlerin fazla bir anlamı kalmayacağı açıktır. 2018 seçim sonuçlarına erişimin bile engellenmiş olmasından YSK’nin kendi yaptığı iş/ işlemlerine de yeterince güvenmediği anlaşılmaktadır.”