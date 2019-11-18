Yunan Cumhurbaşkanı: Türkiye tarihi gerçekleri çarpıtmayı bıraksın

Atina Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pavlopoulos, Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenliğine, sınırlarına ve özel ekonomik bölgesine saygı göstermeye çağırdı.





"Türkiye'ye ve halkına arkadaşlık ve iyi komşuluk eli" uzatıyoruz diyen Pavlopoulos, Ege Denizi'nde barış içinde yaşamak için tarihin iki ülkeyi bölmek yerine birleştirici kılması gerektiğini ifade etti.





Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına Yunanistan tepki gösterince iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi. Pavlopoulos, Ankara'nın uluslararası hukuka ve Avrupa hukukuna saygı göstermesi gerektiğini belirtti.