Yunan sahil güvenliğinin Türkiye’ye geri ittiği 12 KHK’lı tutuklandı





15 Temmuz sonrasındaki yargılamalarda çeşitli cezalara çarptırılan 4 KHK’lı, cuma gecesi Sisam adasına ulaştı. Söz konusu 4 kişi, Yunan güvenlik görevlilerince yakalandı. Gözleri bağlanıp elleri arkadan kelepçelenen KHK’lılar, geldikleri tekneye bindirilip Türkiye kıyılarına geri itildi.





Türk sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 4 kişi, Çeşme karakolunda kimlik tespiti yapıldıktan sonra, Buca Cezaevi’ne gönderildi.





Bir diğer geri itme olayı Sisam Adası’nda gerçekleşti. Gece saatlerinde adaya ulaşan 8 eski TSK çalışanı, Yunan ekiplerince aynı tekneyle geri gönderildi. Kuşadası’na bağlı Dipburun koyunda yakalanan kişiler, çıkarıldıkları mahkeme sonrası Aydın cezaevine kondu.





ONAMA AŞAMASINDA CEZALARI VAR

Geri itilenlerin Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi. 7 yıl 6 aylık cezası Yargıtay’da onanma aşamasına gelen KHK’lı komiser S.D. de deport edilenler arasında yer alıyor. Bold Medya’ya konuşan S.D.’nin eşi Ümran D., ‘’15 Temmuz sonrası, 9 ay tutuklu kalıp tahliye olmuştu. Beni ve 3 çocuğumuzu arkada bırakıp 5 yıl daha hapiste yatmayı sindiremedi. O yüzden böyle karar aldı.’’ dedi.





‘TAM GEÇMİŞTİK, BİNDİRİP GÖNDERDİLER’

Ümran D., Çeşme karakolundan aranınca eşinin yakalandığından haberdar oldu. Eşiyle yaptığı kısa görüşmeyi anlatan Ümran D., ‘’Pazartesi sabahı avukatın telefonundan çok kısa konuşabildik. ‘Tam geçmiştik. Tekneye bindirip geri gönderdiler.’ diyebildi. Duruşma sonrası tutuklanmış.’’ dedi. Ümran D., eşinin tutuklanarak Buca cezaevine konulduğunu 36 saat sonra öğrendiğini aktardı.









YUNANİSTAN’IN DEPORT ETTİĞİ 22 MÜLTECİ DONARAK ÖLDÜ

Yunanistan sınırında son dönemde yoğunlaşan geri itme uygulaması son aylarda artmaya başladı. Yunan güvenlik güçlerinin 2 Şubat tarihinde geri ittiği Meriç’ten geçmeye çalışan göçmenlerin 22’si Edirne’nin İpsala ilçesi kırsalında donarak hayatını kaybetmişti.